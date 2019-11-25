BM Dünya Gıda Programı heyeti Adana'da

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının 2020 yılı içerisinde gastronomi alanında 600 ihtiyaç sahibi vatandaşa ve Türkiye'deki yabancı misafirlere yönelik hazırladığı “Mutfakta Umut Var” projesi kapsamında BM Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Nils Grede, WFP Adana-Mersin Temsilcisi Kays Tümkaya ve beraberindeki heyet, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, uygulanacak proje hakkında detaylı bilgiler aldı.

Ziyaret sırasında mesleki eğitimin önemine değinen Vali Demirtaş, bilgi düzeyi yüksek, işine hakim ve deneyim kazanmış personel sayısını arttırmanın kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması konusunda büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa'da 3 aylık aşçı çıraklığı eğitiminin düzenleneceği projede, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıların programın ikinci 3 aylık evresinde Türkiye İş Kurumu ortaklığında “Saygın Restoran Ağı”nda yer alan firmalarda ücretli staj yapma imkanını bulacağını kaydeden Vali Demirtaş, bu sayede eğitimlere katılım sağlayanların mesleki tecrübe kazanacağını ve istihdama önemli katkılar sağlanacağını dile getirdi.

Ziyaret, Adana Valiliği, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Çukurova Turistik Otelciler Birliği işbirliğince yürütülecek olan proje kapsamında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesiyle son buldu.

Eğitime, 15 Aralık 2019 tarihine kadar, 18-45 yaş aralığında Türk vatandaşları, uluslararası ve geçici koruma altında bulunan yabancı kadın ve erkekler başvuru yapabilecekler.