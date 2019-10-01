BM Kalkınma Programı heyetinden Vali Demirtaş'a ziyaret

Adana Sanayi Odası ile Mesleki Eğitim Merkezi'nin desteklenmesine yönelik imzalanacak iş birliği protokolü çerçevesinde Adana'da bulunan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Vekili ve Ankara Ofisi Başkanı Barış Dinçer, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve beraberindeki heyet Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Demirtaş, konuklarıyla bir süre sohbet etti. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette mesleki eğitimin önemine değinen Vali Demirtaş, mesleki ve teknik eğitimin, sosyal ve ekonomik yönden ülkemizin gelişimini sağlayacak ciddi bir potansiyeli bünyesinde barındırdığını dile getirdi. Bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve meslek ahlakının kazandırılmasının önemli olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, mesleki eğitim sayesinde iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen bireylerin yetiştirildiğini kaydetti ve bu hususta yapılacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi ve beraberindekiler ise kabulünden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür ederek imzalanacak protokol hakkında bilgiler verdiler.