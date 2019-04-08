Böbrek nakli olan kadın 6 yıl sonra bebek sahibi olabildi

Adana'da böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle 2003 yılında babasından böbrek nakli yapılan, 6 yıl önce de evlenen Aslıhan Tuğba Ersular, uzun süren tedaviden sonra bebek sahibi olunca gözyaşlarını tutamadı.

Aslıhan Tuğba Ersular'a (33) bundan 16 yıl önce, böbrek yetmezliği rahatsızlığı olduğu için böbrek nakli yapıldı. Babasından aldığı böbrek ile Ersular yeni bir hayata başladı. Ersular 2013 yılında da Kadir Ersular ile dünya evine girdi. Çift bebek sahibi olmak istedi ancak Aslıhan Tuğba Ersular böbrek hakli olduğu için gebeliği risk taşıdığından bir türlü bebek sahibi olamadı. Ersular çifti bunun üzerine Acıbadem Adana Hastanesi'ne başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir kontrolünde tedavi gören Ersular çiftine doktor müjdeli haberi 9 ay önce verdi. Ersular'ın hamileliği riskli olduğu için hastanede sürekli kontrol altında tutuldu. Sonunda Ersular çiftinin Eymen ismini verdiği bir bebekleri oldu. Ancak bebek 2 kilo 200 gram olduğu için hastanede kuvöze alındı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, "Hastamız 32 yaşında 6 yıllık evli ve çocuğu olmuyordu. Hastamız yaklaşık 15 yıl önce kronik böbrek hastalığı nedeniyle babasının verici olduğu bir böbrek nakli geçirmiş. Kronik böbrek hastalıklarında çocuk sahibi olamama çok sık görünen bir problem ama böbrek nakli olayıyla birlikte gebelik olasılıkları artıyor. Bu hastamızı 9 haftalıktan itibaren takip ettik, 36'ncı haftaya kadar sorunsuz geldi. Hastamız nefroloji uzmanlarımızın kontrolündeydi ufak sorunlar yaşamakla beraber ciddi bir sorun olmadı. Hastamız 36'ncı haftada erken doğum yaptı. Bebek 2 kilo 200 gram genel durumu iyiye gidiyor, yeni doğan uzmanlarımız tarafından takip ediliyor. Hastamızın genel durumu çok daha iyiye gidiyor, umarım çok kısa zamanda bebeğini de yanına verip hastayla bebeği taburcu ederiz diye umuyoruz" dedi.

Anne Ersular ise, "Ben 6 yıllık evliyim, bebeğimiz tedavi sonucu dünyaya geldi. 2003 yılında babam böbreğini verdi nakil oldum. 2014 yılında evlendim bir süre çocuk istemedik daha sonra da olmadı ve tedaviler sonucu 3 Nisan'da dünyaya geldi. Çocuk, bambaşka bir duyguymuş herkesin tatmasını istiyorum. Hiç kimse çekinmesin böbrek nakli olup çocuğum olmuyor diye üzülmesin tedavi sabır işi hiç umutlarını kaybetmesinler. O benim umudum, deseniz ki evladınız için ne yaparsınız diye, tek kalbim var onu bile veririm yaşaması için" diye konuştu.

Baba Ersular ise, "Tarifi çok zor bir şey 6 yıl boyunca bir yavrumuz olsun diye dua ediyorduk. Allah'a çok şükür doktorlarımız sağ olsun tedavi sonucunda muradımıza erdik. Onu kucağıma aldığımda sanki dünyaya tekrar gelmiş gibi hissettim. Rahatsızlıklarım vardı onları bile unuttum moralim bozuktu ama artık hepsi bitti" dedi.

Anne Ersular bebeği kuvözde olduğu için ona dokunmak için onun kuvözden çıkmasını bekliyor. Şimdilik onu uzaktan sevebiliyor.