İhlas Haber Ajansı

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Böbrek taşı hastalarına konforlu hizmet

Böbrekte bulunan ve 2 santimetrenin altındaki taşları vücut dışı şok dalga ile kırmada kullanılan cihaz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hizmete sunuldu.


Üroloji Anabilim Dalı bünyesindeki cihaz için açılış töreni düzenlendi. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Arıdoğan, vücut dışı taş kırma cihazlarının hedeflenen taşa çok küçük odaklı şok dalgaları uygulayabildiğini belirterek, bu sayede taş kırma işleminin hastalar için ağrısız ve konforlu bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.


Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'de, tıp alanında teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu konuda hasta memnuniyeti ve konforuna büyük önem verdiklerini söyledi.

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