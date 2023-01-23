Bodrum Müzayede, Adana'nın ilk müzayedesini yaptı

Bodrum Müzayede tarafından Adana'da ilki gerçekleştirilen müzayedede 500'e yakın antika parça satışa çıktı. Adanalı antika severler, müzayedeye yoğun ilgi gösterdi.

Bodrum Müzayede ile Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen müzayede, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi. İstanbul, Adana, Mersin, Konya, Bodrum ve birçok kentten müzayedeye katılım oldu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen müzayedede Bodrum Müzayede'nin sahibi Sertaç Ay'ın dışında Yeşilçam'ın yakışıklı aktörü Yalçın Dümer ile ünlü müzayedeci Uğur Batur da ürün satışı gerçekleştirdi. Müzayedede, antika saatlerden radyolara, damgalı fincan takımlarından duvar tabaklarına, vintage ve retro ürünlerden tablolara kadar onlarca eser, yeni sahiplerini buldu.

"İlklere imza atmayı sürdüreceğiz"

'Acımam satarım' mottosuyla zihinlerde yer edinen Bodrum Müzayede'nin sahibi Sertaç Ay, müzayede sonrasında yaptığı açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Müzayedeye olan ilgiden çok memnun olduğunu belirten Ay, "Adana tarihinde ilk kez bir müzayede organizasyonu gerçekleştiriyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Çeşitli şehirlerden iş adamları, müzayedeciler ve antikaseverler de müzayedemize katılım sağladı. Ünlü müzayedeci Uğur Batur da aramızdaydı, diğer yandan değerli ağabeyim Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Yalçın Dümer de buradaydı. Her birine çok teşekkür ediyorum. Farklı şehirlerde farklı iş birlikleriyle ilklere imza atmayı sürdüreceğiz" dedi.