Bodrumda vurularak öldürülen kadının kimliği belli oldu

Adana'da bir apartmanın bodrumunda tabancayla vurulduktan sonra hayatını kaybeden genç kadının isminin Ekin Gökçe olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katında ateşli silahla yaralanan genç kadın sürünerek bahçeye çıktı. O sırada balkona çıkan apartman sakinleri, bahçede genç bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının ateşli silahla vurulduğunu tespit etti. Ardından yaralı kadın kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ölen kadının üzerinden kimlik çıkmazken, cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadın cinayetini çözmek için çalışma başlattı. Polis kadının vurulduğu apartmanda 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis yaptığı çalışmada parmak izinden öldürülen kadının isminin Ekin Gökçe (20) olduğunu tespit etti.

Bu arada, kadının vurulduğu bodrum katı da basın mensupları tarafından görüntülendi. Kadının iki çekyat olan bir odada vurulduğu görüldü. Kadının vurulduğu odada çekyat üzerinde “Kabadayıların gizemli dünyası, babalar koğuşu” isimli kapağında tabanca olan bir kitabın da olması dikkat çekti.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.