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Bodrumdaki soba ve valizden 11 kilo 282 gram esrar çıktı

Adana’da bir evin bodrumuna yapılan baskında soba ve valiz içerisinde 11 kilo 282 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da bir evin bodrumuna yapılan baskında soba ve valiz içerisinde 11 kilo 282 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evin bodrumunda esrar olduğu bilgisine ulaştı. Merkez Yüreğir ilçesi, Dadaloğlu Mahallesindeki eve yapılan baskında bodrumdaki soba ve valiz içine saklanmış 11 kilo 282 gram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan Enes A. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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