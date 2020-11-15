Boğaz kesen hırsızlar 3 yıl sonra yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 yıl önce girdikleri evin sahibinin boğazını kesip öldürdükten sonra altınları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Çerkez Karamezar Mahallesi'nde 17 Ekim 2017 tarihinde akşam iki kişi hırsızlık için girdiği evde kendisini fark eden ev sahibi Kudrey Yener'i (72) boğazını keserek öldürdü. Hırsızlar, daha sonra evdeki altınları alarak kaçtı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüpheliler İ.Y .(28) ve V.Y. (38) Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar suçlamayı kabul etmedi. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra 13 Kasım günü adliyeye sevk edildi. Zanlılar, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Bu itiraz üzerine iki zanlı tekrar gözaltına alındı. Yeniden adliyeye çıkartılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.