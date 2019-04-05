İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu polis kurtardı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yüzmek için girdiği nehirde boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki çocuk polis tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yüzmek için girdiği nehirde boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki çocuk polis tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hüseyin Biliç (11) arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için Nato Köprüsü civarında Ceyhan Nehri'ne girdi. Bir süre yüzen arkadaşlardan Biliç boğulma tehlikesi geçirdi. Bu arada çevrede bulunan polisler sesleri duyunca yardım için nehir kenarına geldi. Bir polis çocuğun boğulmak üzere olduğunu görünce nehre atlayıp onu kurtardı.


Çocuk olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.