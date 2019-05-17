Boğulmalara karşı anons ve tabela önlemi

Adana'da sıcakların bastırmasıyla, yetkililer de çeşitli önlemler almaya başladı. Her yaz mevsiminde onlarca çocuk ve gencin serinlemek için girdiği sulama kanallarında uyarıcı tabelalar asıldı.

Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçerek, araçlarla sesli uyarılarda bulunmaya başladı. Köyleri tek tek gezen Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği'ne ait araçlar, "Dikkat dikkat, Adana Valiliği, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ve Seyhan Sol Sahil Birliği'nden duyurulur. Tarımsal sulama başlaması sebebiyle kanallara su verilmiştir, sulama kanallarına girmek, yüzmek tehlikeli ve yasaktır” anonsu yaparak vatandaşı uyarıyor.

Yetkililer, sesli uyarıların yanı sıra sulama kanallarına çok sayıda Türkçe ve Arapça uyarılarda bulunan tabelalar da astı.