Bölgenin diş sağlığı bu hastaneye emanet

Adana'daki Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde son 6 yılda 783'ü engelli vatandaş olmak üzere 4 bin 637 ameliyat gerçekleştirildi.

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ameliyathanesinin 2016 yılında açıldığını ifade eden Hastane Başhekimi Nilay Fevziye Serin, yaptığı açıklamada, “Ameliyathanede hastaya genel anestezi altında yapılması gereken bütün tedavileri yapıyoruz. Sabahtan öğlene kadar günlük en az 6 ameliyat yapıyoruz. Öğleden sonra da hastalarımızı taburcu ediyoruz” diye konuştu.

Hastaneye çevre illerden de vatandaşların geldiğini söyleyen Serin, “Bölgede büyük bir ihtiyaç vardı ve onu yerine koyduk. Sadece Adana değil, bizim İstanbul'dan ve birçok ilden hastamız var. Şu anda 86 aktif çalışan diş hekimimiz var. Şu anda bütün diş tedavilerini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.