Ticaret Bakanlığınca desteklenen Bölgesel Kooperatifler Zirvesi Adana'da başladı.

Türkiye'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturulması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'nin ilki Adana TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Türkiye genelinde 100'ün üzerinde kooperatifin katılım sağladığı fuar 3 gün boyunca devam edecek. Fuarda ürün satma, yeni ürünlerin tanıtımını gerçekleştirme, iş bağlantıları kurma, farklı sektörler ve illerden katılan kooperatiflerle tanışma, iş birliği sağlama, kooperatifçilik alanındaki gelişmeleri yakından takip etme, tanıtımını gerçekleştirme gibi birçok imkan katılımcılara sağlanacak.

Açılışta konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, “200 civarındaki kooperatif şu anda 700 civarına ulaştı. Onların verimli şekilde bir şekilde ürettikleri alanları yakın zamanda kısır döngüye döndürmemek için ürettiklerini satabilecekleri bir desteği kendilerine vermemiz gerekiyor. Teknolojik gelişmeler bunu gösteriyor. Paketlemede, e-ticarette mutlaka gelişmeler var. Bu nedenle desteklediğimiz alanların bir süre sonra desteklemediğimizde verimsiz alanlara dönüşmesinin önüne geçersek ben kooperatifçiliğin ciddi bir değer üreten mekanizma olarak ekonomimizde yerini alacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Adana Valisi Süleyman Elban ise fuarın Adana için iyi olduğunu, kentte kooperatifçiliğin geliştiğini söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kent protokolü tarafından kesildi ve ardından katılımcılar stantları gezdi.

“Adana kişisel olarak bana ciddi zararları dokunan bir şehir"

Fuar için kente gelen şef Somer Sivrioğlu ise gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sivrioğlu, Adana'nın yemeklerini çok beğendiğini söyleyerek, “Kadının ekonomideki gücüne çok inanıyorum. Özellikle yiyecek-içecek sektöründe çok önemli katkı sağlıyorlar. Kooperatifçilik, Türkiye'nin gelişmesinde inanılmaz önemli bir yere sahip. Adana kişisel olarak bana ciddi zararları dokunan bir şehir. Her gelip gittikten sonra ciddi bir rejime girmek zorunda kalıyorum. Adana'yı çok seviyorum. Adana'nın yemek kültürü inanılmaz zengin” ifadelerini kullandı.