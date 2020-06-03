Bonzai yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi

Adana'da yolucu otobüsünde 400 kilo bonzai yapılabilecek, tiner dökülmüş havluya sarılı 1 kilo 533 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Seyhan ilçesi Batı Gişeleri yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine İstanbul'dan gelen bir otobüsü durdurarak hassas burunla detektör köpekle arama yaptı. Köpeğin bagaja tepki vermesi üzerine bir sırt çantasını açıp inceleyen polisler, havluya sarılı halde 3 bin 764 uyuşturucu hap ve bonzai yapımında kullanılan 1 kilo 533 gram kimyasal madde ele geçirdi. Uyuşturucu paketlerinin sarılı olduğu havlunun ise detektör köpeğin uyuşturucunun kokusunu almasını önlemek için tiner döküldüğü tespit edildi.

Ayrıca ele geçirilen kimyasaldan 400 kilo bonzai yapıldığı da öğrenildi.

Polis, üzerinde koltuk numarası bulunmayan çantanın, yolcu listesinde ismi yer almayan Ergin Ş. (33), Ahmet Ç. (34) ve Mahsum A.'ya (38) ait olabileceğini değerlendirdi. Bunun üzerine şüpheli üç yolcu ile otobüsün şoförleri Emin G. (40) ve Şükrü K'yi (50) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar arasındaki şoförler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, üç yolcu ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.