Borsa İstanbul MTAL Erasmus+ ile Avrupa stajında

Adana Yüreğir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden (MTAL) 10 öğrenci Erasmus+ kapsamında Fransa'nın Lyon kentinde 3 hafta süreyle uygulamalı staj eğitimine katıldı.

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erasmus+ 2020-1-TR01-KA102-082069 Numaralı “Adanalı Elektrikçiler İstihdam ve Kariyer İçin Avrupa Stajında ” adlı proje ile Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı.

Proje kapsamında okul müdürü başkanlığında, 5 öğretmen ve elektrik-elektronik dalında eğitim alan 10 öğrenci ile Avusturya Viyana'ya, 10 öğrenci ile Fransa Lyon'a 3 hafta süreyle uygulamalı staj eğitimine katıldı. Öğrenciler bu sayede firmaların bünyesinde elektrik-elektronik sistemleri hakkında uygulamalı staj yaparak alanlarında bilgi-beceri ve yeterliliklerini arttırdılar. Öğrenciler eğitim saatlerinin dışında ülkenin tarihi mekanlarını ziyaret ederek kültürel aktivitelerine katılma imkanı da buldu.

Proje Sorumlusu Özgür İnan Çakar ise, “Okulumuz, Avrupa Birliği projelerine katılarak öğrencilerimize farklı deneyimler kazandırmış ve tecrübelerini tüm okulla paylaşmalarını sağlamıştır. Ayrıca bu yıl okulumuz, Mesleki Eğitim Öğrenici Ve Personel Hareketliliği ve Okul Eğitimi Personel Hareketliliği için başvuruda bulunmuş sonucu beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Gülay Atcı, “Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde Erasmus + projeleri kapsamında, mesleki eğitime sağladığı bu fırsat öğrenciler üzerinde olumlu iz bırakarak gelişimlerini arttıracak, istihdam edilmelerine de katkı sağlayacaktır dedi. Bu projeler aynı zamanda meslek tercihi yapacak öğrencilerin de okulumuzu seçmelerinde kriter olarak değerlendirilmektedir” dedi.