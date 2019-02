Börüban: "Çiçek göndermeyin eser alın"

Börüban, GESAM olarak sanatçıların yasal, telif haklarını korumakla görevli olduklarını, hemen hemen her sergiye katıldıklarını belirterek, "Buralarda görüyoruz ki özellikle kenti yönetenler her sergiye mutlaka çiçek veya büyük çelenkler göndermektedirler. Bu sanata destek değildir aslında. Tabi ki her sergiye bizzat gelerek katılmaları mümkün olmayabilir ama bu konuda bir kişiyi görevlendirip sergilerden bir eser almalarını sağlayabilirler. Bu sanatçılara büyük destek olur. Böylece çiçekleri de öldürmemiş olurlar” dedi.

GESAM Saymanı Alex Raynam ise şehir merkezindeki Etnoğrafya Müzesi'nin boş durduğuna dikkat çekerek, “Bu yerin sanatsal faaliyetlere açılmasını istiyoruz. Yoğun kalabalıkların olduğu bu yer değerlendirilmelidir” diye konuştu.