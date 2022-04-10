Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Adana'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca bıçakladı. Şüpheli şahıs daha sonra evden kaçtığı sırada polisi arayıp olayı ihbar etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.G., boşanma aşamasında olduğu eşi Elif G.'nin yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.G., eşi Elif G.'yi göğüs kısmından defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

M.G., kaçarken polisi arayarak karısını bıçakladığı yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine kadının bulunduğu adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Elif G. kurtarılamadı.

Elif G.'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, katil zanlısı kocayı yakalama çalışmalarına devam ediyor.