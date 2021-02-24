Böyle vicdansızlık görülmedi

Tutuklanan 2 biyoloğun özel bir hastanede kanser ilacı yerine hastalara ağrı kesici ve vitamin ilacı verip kanser ilaçlarını sattığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Şubat'ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da aralarında 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 46 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, Suriye uyruklu kişiler adına muayene edilmeden reçeteler düzenlendiği, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterilip Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülmüştü.

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 223 mermi, 36 bin 240 dolar, 230 avro, 17 bin 950 lira, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ile dijital materyaller ele geçirilmişti. Ayrıca, şüphelilerin 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürülmüştü.

Kanser ilacı yerine ağrı kesici ve vitamin ilacı verdiler

Soruşturma kapsamında, polis Bursa'dan İstanbul'a kargo ile gönderilen 450 bin lira değerinde kanser ilacı ele geçirdi. Polis Sağlık Bakanlığı ile yaptığı çalışmada bu ilaçların Bursa'daki özel bir hastaneye ait olduğunu belirledi. Polisin araştırmayı derinleştirdiğinde ilaçları hastanede görevli biyologlar İ.E. ile V.T'nin kanser tedavisi gören hastaların serumlarına nakletmeleri gereken kanser ilaçlarını kullanmayıp sattıkları bilgisine ulaştığı öne sürüldü. Ayrıca zanlıların hastalara kanser ilacı yerine ağrı kesici ve vitamin ilacı verdiği, kanser ilaçlarını ise dolaplarında sakladığı öne sürüldü. Polisin hastaneye yaptığı baskında da bu iki biyoloğun dolabında biriktirilmiş halde 50 kanser ilacı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 zanlıdan 9'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 37'si "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" "resmi belgede sahtecilik" ve "kamunun zarara uğratılması" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 1'i daha serbest bırakıldı, nöbetçi mahkemeye çıkarılan biyologlar İ.E, V.T, doktorlar Z.K, M.D, İ.K, eczacılar M.N.Ö, Ş.E ve Y.Ç. ile C.E, M.K, N.O, M.Ö, E.Z, İ.S, Y.Ü, A.A, K.E. ve İran uyruklu N.K. tutuklandı. 18 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.