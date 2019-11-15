Boyner'den Adana'ya yeni mağaza

Boyner, Adana'nın yeni yaşam merkezlerinden 01 Burda AVM'de yeni bir mağaza açtı. Yapılan bilgilendirmede; Mustafa Toner tarafından tasarlanan yeni mimari konseptin uygulandığı, 2 bin 950 metrekarelik mağaza, kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı & çanta, kozmetik ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce marka ve binlerce ürün yer alıyor.

01 Burda AVM mağazası ile Türkiye genelinde 113'üncü mağazasına ulaşan marka, yeni nesil mağazacılık anlayışıyla, müşterilerine farklı deneyimler ve ayrıcalıklar sunmaya devam edeceği açıklandı.