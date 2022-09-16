“Boynu Bükük Öldüler” dünya prömiyerini Adana'da yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Yılmaz Güney'in aynı adlı romanından tiyatroya uyarlanan “Boynu Bükük Öldüler” isimli oyunu sahneledi.

Adanalı sinema sanatçısı, yönetmen, yazar Yılmaz Güney'in aynı adlı romanından Ali Berktay'ın tiyatro oyununa uyarladığı ve Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ‘Boynu Bükük Öldüler' isimli oyunun dünya prömiyeri, 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 20:00'da Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Oyunun dekor tasarımını Selim Cinisli, kostüm tasarımını Funda Çebi ve ışık tasarımını ise Yakup Çartık yaptı.

1960'lı yılların Çukurova'sında ağalık düzenini eleştiren ve ağa tutmalarının yaşantılarını trajik bir şekilde gözler önüne seren iki perdelik oyunun prömiyerine ilgi yoğun oldu.

"Yılmaz Güney'e verdiğim sözü tuttum"

İki ay süren prova aşamalarından sonra sahnelenen oyunun yönetmeni Ayşe Emel Mesci, “Adana gibi sanatla yoğrulmuş bir kentte ve Yılmaz Güney'in şehrinde bu oyunu hazırlayarak, Yılmaz Güney'e 40 yıl önce verdiğim sözü tutmaktan çok mutluyum” dedi.

Genel Sanat Yönetmeni Önder Özcan ise konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türk sinemasına ömrünü adamış, hemşerimiz Yılmaz Güney'in yazdığı bir eseri, kendisiyle beyaz perdede yıllarca çalışmış olan değerli yönetmen Ayşe Emel Mesci rejisiyle sahnelemek bizler için son derece önemli. Fransa'da ‘Duvar' filminin setinde Yılmaz Güney'in yönetmenimiz Ayşe Emel Mesci'ye bu romanı sahnede görmenin kendisi için önemli olduğunu anlatması ve o günlerden bugüne geldiğimizde, bizler tarafından Adana Şehir Tiyatrolarında sahnelenmesi çok anlamlı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'a sanata verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

Ünlü oyuncu Halil Ergün ile birlikte izlediği oyunun ardından sahnede tiyatroculara ve yönetmen Ayşe Emel Mesci'ye çiçek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, memleketi Adana ve Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları adına gururlandığını söyledi ve başarılı bulduğu kadroya teşekkür etti.