BTC Boru Hattı'ndan Adana'da 6 okula destek

2023 programı kapsamında Adana'nın Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde 5 okuldaki ana sınıflarının şartları iyileştirilirken bir okulda da robotik ve kodlama atölyesi kuruldu, projelerin açılış törenleri 4 Mayıs tarihinde Ceyhan'da gerçekleştirildi.

bp'nin BOTAŞ International Anonim Şirketi ile birlikte boru hattının Türkiye güzergahında işletmeciliğini üstlendiği Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı, Türkiye'de yakınından geçtiği 412 yerleşim yerinde sadece son 8 yılda 250'dan fazla projenin hayata geçmesine destek oldu. 2016-2023 yılları arasında 10 ile bağlı 28 ilçede Atatürk Üniversitesi aracılığı ile yürütülen programın, eş fonlar ve yararlanıcı katkılarıyla toplam tutarı 30 milyon TL'ye ulaşan projelere 16 milyon TL destek sağlandı. 2003'ten bu yana uygulanan program kapsamında sağlanan toplam fon tutarı ise 45 milyon doları geçti.

BTC Sosyal Yatırım Programı'ndan 8 yılda 16 milyon TL destek

Yapılan açıklamaya göre, 2003 yılından bu yana uygulanan BTC Sosyal Yatırım Programı'nın 2016-2023 yıllarını kapsayan 8 yıllık dönemi ‘Geleceğe Doğru Bakmak' ismini taşıyor. Proje kapsamında su kaynaklarına erişimden gıda güvenliğine, arıcılıktan yaylalarda gölgeliğe, eğitim olanaklarının çeşitlendirilmesinden girişimcilik desteklerine kadar pek çok konuda proje hayata geçirildi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinden biri olan nitelikli eğitime yönelik sadece son 8 yılda Ardahan, Erzincan, Kahramanmaraş ve Adana illerinde okullarda prefabrik yemekhane kurulmasından ısınma altyapılarının iyileştirilmesine, spor alanlarının iyileştirilmesinden müzik sınıfları oluşturulmasına, Z kütüphane kurulmasından robotik ve kodlama sınıflarının oluşturulmasına kadar 17 eğitim temalı proje uygulandı ve bu projelerden 2 bine yakın öğrenci faydalandı.

2023 itibariyle, eğitim imkanlarının iyileştirilmesini amaçlayan çalışmalar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerindeki Gölovası, Kösreli, Hamdilli, Kuzucak ve Kurtpınarı köylerinde gerçekleştirildi. Söz konusu köylerdeki okulların ana sınıflarında şartlar iyileştirilirken ilave sınıfların açılması sağlandı. Ceyhan ilçesinde yer alan Botaş İlköğretim Okulu'na da robotik ve kodlama atölyesi kuruldu. Ceyhan Deniz Terminali'ne komşu BOTAŞ ve Kösreli İlköğretim Okullarında iki ayrı açılış töreni düzenlendi. Törenlere, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Yumurtalık Kaymakamı Doç. Dr. Adil Nas, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, BOTAŞ Petrol İşleri Bölge Müdürü Mehmet Tecimer, BOTAŞ International A.Ş. Genel Müdürü Nadim Ekiz, Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve Geleceğe Doğru Bakmak Projesi koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya'nın yanısıra bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan da katıldı.

Depremden sonra proje kapsamındaki okullara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin de eklenmesiyle öğrenci sayısı artan okulların baharı karşıladıkları eğlenceli etkinliklerin yer aldığı program ile öğrencilere psikososyal destek sağlanması hedeflendi.

Hayata geçirdikleri projelerde sürdürülebilirliğe çok önem verdiklerini belirten bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, “BTC Sosyal Yatırım Programı ile hedefimiz sosyal ve çevresel iyileştirmelerin ve sürdürülebilir kalkınmanın hedeflendiği projeler ile iyi komşuluğun gereğini yerine getirmek. BTC Boru Hattı'nın yakınından geçtiği yerleşim yerlerinde karşılıklı güvene dayalı dostluklar kurarak birlikte üretmek ve geleceğe doğru bakmak için çalışmaya devam ediyoruz” diyerek özellikle eğitime verdikleri önemin altını çizdi.

Işıltan, okul öncesi eğitimin çocukların sonraki dönemdeki okul hayatlarında yön gösterici olmasından yola çıkarak Gölovası, Kösreli, Hamdilli, Kuzucak ve Kurtpınarı'ndaki okullarda yer alan ana sınıflarının eksiklerini tamamlayarak çocuklar için daha iyi bir altyapıya kavuşturduklarını belirtti. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eş fonuyla gerçekleştirilen projeler ile 5 köydeki ana sınıflarında 150'ye yakın çocuğun eğitimlerini güvenli ve iyileştirilmiş bir ortamda alacaklarını vurguladı.

BOTAŞ İlköğretim Okulu'na Robotik ve Kodlama Atölyesi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yer alan BOTAŞ İlköğretim Okulu'nda uygulanan projeye de dikkat çeken bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, projeyi BOTAŞ Petrol İşleri Bölge Müdürlüğü ve BTC Boru Hattı'nın Türkiye bölümünün işletmecisi BOTAŞ International A. Ş. ile gerçekleştirdiklerini belirterek “Bu atölyede 190 çocuğumuz analitik düşünme becerileri kazanarak problem çözme yeteneklerini artıracaklar. Günümüz dünyasının en önemli becerilerinden biri olan robotik ve kodlama konusunda bilgi sahibi olacaklar. Bu atölyede ayrıca robotik ve kodlama konusunda eğitim verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi için eğiticinin eğitimi programı uygulanacak ve böylece projenin sürekliliği sağlanacak” dedi ve projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.