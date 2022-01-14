Bu da 5 metrelik ‘piton döner'

Adana'da bir tavuk dönerci, 5 kişinin sarabildiği 5 metrelik 'piton döner' ile farklı lezzet arayanların akınına uğruyor. Dönerci Mehmet İkram Taş, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyledi.

Ailesinden devraldığı mesleği 20 seneden fazla süredir devam ettiren Mehmet İkram Taş, yenilik yapmak adına 30 cm dönerlerin haricinde 1,5 metrelik döner yapmaya karar verdi. Sosyal medyadan “piton döner” videosunu paylaşan Taş'ın bu videosu milyonlarca defa izlendi. Döneri kıvrımlı ve uzun olarak servis etmeleri sebebiyle ismini ‘piton' koyan Taş, ‘piton döner' adının da marka tescilini aldı. Siparişlere yetişemeyen Taş, bu defa ise 5 metrelik ‘piton döner' yaptı.

Hedefi Guinness'e girmek

Mehmet İkram Taş, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu belirterek, “İlk etapta 1 metrelik döner yapmıştık. Sonra 1 buçuk ve 2 buçuk metrelik dönerler yaptık. Şimdi de kendi rekorumuzu kırdık ve 5 metrelik döner yaptık. Guinness Dünya Rekorları'na girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Müşterilerin talebi çok iyi. Ne kadar uzun olursa müşterinin o kadar çok hoşuna gidiyor” diye konuştu.

“Herkes şaşırıyor”

Yurt dışından metrelik tavuk döner yemeye gelenlerin olduğunu aktaran Taş, “En fazla insanlar 70-80 santimetrelik döner görmüşler. Bunu görünce herkes şaşırıyor. Şehir dışından, yurt dışından müşterilerimiz geliyor. En büyük hayalim ilk etapta yurt içinde, ardından da yurt dışında şube açıp metrelik piton dönerleri orada yapacağız” ifadelerini kullandı.

5 metrelik piton döner yemeye gelen Yağmur Ergüner isimli vatandaş, “İlk defa böyle uzun bir döner gördüm. Tadı çok güzel. Herkese tavsiye ederim” dedi.