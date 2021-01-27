Bu da "aşı timi"

Adana polisi, son günlerde "yeni tip korona virüs aşısı yapılması için randevu oluşturabilirsiniz" şeklinde SMS gönderen dolandırıcılara karşı bir tim oluşturup ev ev gezerek vatandaşları bu tür mesajlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Yeni tip korona virüsün tüm dünyayı etkisi altına almasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçerken, Çin'den Türkiye'ye ikinci defa aşı geldi. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar da hemen harekete geçti. Dolandırıcılar, virüsten bir an önce kurtulup normal hayata dönmek isteyen vatandaşları dolandırmak için SMS oyununa başladı. Dolandırıcılar vatandaşlara, “Korona aşısı yapılması için randevu oluşturabilirsiniz” SMS'i göndererek verilen linke tıklanması sağlanarak dolandırıcılık yapmaya başladı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne vatandaşın bu zor günlerde hastalıkla uğraşırken bir de dolandırılmaması için talimat verdi. Bu talimat üzerine polis “aşı timi” oluşturup tüm Adana'daki evleri tek tek gezip uyarmaya başladı. Polis kapısını çaldığı vatandaşlara, “Dolandırıcılar, son günlerde korona virüs aşısı üzerinden sizi mağdur ediyor. Farklı meslek gruplarında çalışanların sosyal medyadaki profil fotoğraflarını kullanarak o isimlerle de başka hesap açarak takipçilerine 'aşı randevusu oluşturma' adıyla link gönderiyor. Linke girilmesi halinde GSM operatörleri aracılığıyla kesilen para da vatandaşın faturasına yansıyor. Bu nedenle size böyle bir SMS geldiğinde mesajlaşma içeriğini hemen silin ve ekran görüntüsünü alın. Dolandırmak isteyen kişinin de profil bilgilerini de ekran görüntüsünü ismi tam çıkacak şekilde alarak polise başvurun" dedi.

Polis ayrıca, bu uyarıları içeren bir de broşür dağıttı. Vatandaşlar polise kendilerini düşündüğü için teşekkür ederken, aşı için randevu alınabileceğini düşünerek linke tıklama ihtimallerinin fazla; bu nedenle uyarının çok önemli olduğunu söyledi.