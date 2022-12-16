Bu da “Esnek” hırsız

Adana polisin hırsızlık yaptığı öne sürülerek yakaladığı 9 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, hırsızlardan birinin AVM'de esneme hareketi yaparak cep telefonu çalma anının da görüntüleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son 1 haftada yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Para, inşaat malzemesi, cep telefonu, klima ünitesi olmak üzere yaklaşık 90 bin lira değerinde 10 hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmada 9 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapılarak şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerden Doğuş Güldan'ın (32), Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki trambolin parkta çalışan E.B.'nin cep telefonunu çaldığı belirlendi. Güldan'ın, dikkat çekmemek için esneme hareketleri yaparak, kayıt masasının üzerindeki cep telefonunu alıp, cebine koyduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İfadesinde suçunu itiraf eden Güldan'ın, cep telefonunu ise sattığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Doğuş Güldan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.