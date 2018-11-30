Bu fuarda her şey var

Kendi alanında tek olmasının yanında Türkiye'de ilk defa Adana'da organize edilen ‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı'nda bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler ortaya konulurken, mars genetiği ve gen atölyelerinde de katılımcılara yeni dünyaların kapıları açılıyor.

2K Fuarcılık tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova belediyeleriyle Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen; ‘1. Benim Okulum Eğitim Fuarı' tüm hızıyla devam ediyor. Adana'daki 79 eğitim kurumunun katılımıyla 7 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarı, ilk gün yaklaşık 4 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Fuar, özellikle çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Çocuklarının geleceğini kurgulamaya çalışan anne ve babalar, kentin köklü eğitim kurumlarını yakından tanımaya çalışırken, minikler de kendileri için özel olarak hazırlanan oyun alanlarında keyifli vakit geçirip, Türkiye'de ilk defa bir fuarda kapılarını ziyaretçilerine açan uzay mekiğiyle de evrenin sırlarının keşfediyor.

Uzayda keyifli bir yolculuk

Fuar alanının bir köşesini adeta bir ‘uzay üssü'ne dönüştürülürken, hayatlarında ilk defa astronot kıyafeti giyen çocuk ve gençler, ‘UFO' ile de uzayda keyifli bir yolculuğa çıkıyor. Uzay çadırında evrenin sırlarının peşine düşen katılımcılar, sanal gerçeklikle de bugünün çok daha ötesinde bir dünyayı keşfediyor. ‘Mars Genetiği Atölyesi' ve ‘Gen Atölyesi'ndeki çalışmalar büyük ilgi toplarken, robotik gelişmeler ve kodlama teknolojisi de dikkat çekiyor.

Eğitim ile eğlence buluştu

7'den 70'e herkesin kendinden bir şeyler bulduğu fuar, eğitim ve eğlenceyi de buluşturmuş oldu. Fuarda ‘Gapetto Usta'nın Kukla Sirki' ile ‘Smyrana Sirki' de sürpriz gösterilere hazırlanırken, ‘Grup Her Tel'den verdiği mini bir konserle de keyifli anlar yaşattı. ‘Trio Müzik' ile klasik ve caz müziğinin tınılarıyla fuarı ziyaret edenlerin kulağının pasını silerken, Erol Güncek de salsa gösterisiyle Latin danslarından unutulmaz bir an yaşattı.

“Eski köye yeni adet getirdik”

2K Fuarcılık Genel Müdürü Ayça Katlav, klasik fuarcılık anlayışının çok daha ötesine geçip, bir bakıma ‘eski köye yeni adet' getirdikleri yorumunu yaptı. ‘Yaşayan bir fuar' organize ettiklerini anlatan Katlav, “Fuarcılık sektörüne yeni bir bakış açısı getirirken, ilklere imza atmanın sorumluluğuyla hareket ettik. Herkesin keyif aldığı, eğlenirken öğrendiği bir fuarı hayata geçirdik. İlk gün 4 bine yakın kişinin fuarımızı ziyaret etmesi, doğru bir iş yaptığımızı ortaya koydu” ifadesini kullandı.