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Bu kez çocuklar arabada sinema keyfi yaşadı

Yüreğir Belediyesi ‘Arabada Sinema Günleri’nde bu kez çocuklar sinema keyfi yaşadı.

Yüreğir Belediyesi ‘Arabada Sinema Günleri'nde bu kez çocuklar sinema keyfi yaşadı. Çocuklar, aileleri ile birlikte "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası" filmini izledi.


Yüreğir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında zor bir süreç yaşayan vatandaşlar için Millet Bahçesi'nde düzenlediği ‘Arabada Sinema Günleri' etkinliğini yoğun talep nedeniyle Eylül'e kadar uzattı. Yeniden başlayan etkinlikte 4 Temmuz Cumartesi günü çocuklar için Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası gösterildi.


Aileleri ile birlikte filmi izlemeye gelen çocuklar alanda renkli görüntüler oluşturdu. İlginin oldukça yoğun olduğu etkinlikte bir taraftan film izleyen çocuklar bir taraftan da belediyenin patlamış mısır, gazoz, şeker ve çekirdek ikramları ile hafta sonunun tadını çıkardı.


Adana'da ilkleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Biz ilkleri gerçekleştireceğiz diye bir söz verdik, sözümüzde duruyoruz. Arabada Sinema Günleri etkinliğimiz çok beğenildi. 3 gün planlamıştık ama Eylül'e kadar uzatma kararı aldık. Cuma ve Cumartesi olmak üzere haftada 2 gün olarak devam ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ederek yaşadığımız zor süreci bir nebze hafifletmeye çalışıyoruz. Bu hafta sonunu çocuklarımıza ayırdık. Rafadan Tayfa'yı izlediler. Keyiflerine diyecek yoktu. Onların yaşadığı bu mutluluğu görmek bize yeter” şeklinde konuştu.

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