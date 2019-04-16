Bu köyde yaşayanlar diken üstünde

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Henüzçakırı (Enizçakırı) Mahallesi'nde bulunan yerleşim yerleri kaya düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalınca AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Henüzçakırı (Enizçakırı) Mahallesi'nin yerleşim yerinin üst kısmında bulunan kayalık alandaki dev kayaların yerleşim yerine düşmeye başlaması ile köylüler diken üstünde dururken Mahalle Muhtarı Ahmet Avcı ise yetkililerden yardım istedi.

Adana AFAD teknik personellerce kaya düşmesi riski açısından bölgede çalışma yapıldığını belirten muhtar Ahmet Avcı, “Köyümüzün arka kısmında yerleşim yerinin de bulunduğu alanda kayalıklar bulunmaktadır. Bu kayalıklar zaman zaman yerleşim yerlerimize yuvarlanarak düşmektedir. Yine köyümüzün arkasında bulunan ekili alanda yağmur yağınca su birikintisi oluşuyor ve bu su birikintisi de kayaların düşme riskini tetikliyor. Biz bir an evvel bu su birikintisini kayalıklara götüren bölgeye bir kanal yapılarak engel olmasını istiyoruz. Hatta geçtiğimiz yıllarda da yerleşim yerlerimize dev kaya parçaları düşmüştü" dedi.