Bu tesiste ayda 50 ton mantar hasat ediliyor

Adana'da kurulan mantar üretim tesisinde ayda 50 ton mantar hasat edilirken, yılın 12 ayı da mantar üretilebiliyor.

Kentte uzun yıllardır çiftçilik yapan Hıdır Bahçe (53) geçen sene kültür mantarı üretim işine girmeye karar verdi. Merdiven altı üretim yapmak yerine endüstriyel bir şekilde üretim yapmayı hedefleyen Bahçe, Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde 5 dönüm arazinin 2 dönümü üzerine tesis kurdu.

Bahçe, yaklaşık 10 milyon lira maliyetle kurulan tesiste çoğu kadın 30 kişiye de istihdam sağladı. Tesiste, aylık 50 ton mantar hasat edilirken yılın 12 ayı da mantar üretilebiliyor. Üretilen mantar ise kilogramı 12-13 liradan satılıyor.

“Çatıya da güneş enerjisi panelleri koyacağız”

Hıdır Bahçe, tesisin bölgede ilk olduğuna dikkat çekerek, “Endüstriyel anlamda yapılan ilk proje. Yılda 600 ton üretim kapasitesine sahip. Türkiye'nin teknolojik ve bu anlamda Avrupa standardında ki nadir projelerinden biri. İnşallah çatıya da güneş enerjisi panelleri koymayı düşünüyoruz. Projemiz hazır. Onu da yaptık mı Türkiye'deki tek proje olacak. Aylık üretimimiz yaklaşık 50 ton. Bunu da büyük toptancılara vererek iç piyasaya satıyoruz” diye konuştu.

Salamura ve kurutulmuş mantar çeşitleriyle ihracat yapmayı da hedeflediğini söyleyen Bahçe, “Adana'da ciddi bir mantar açığı var. Hep başka illerden tedarik ediliyor. Paketlemeyi de devreye soktuğumuzda Adana ve çevresine yeteceğiz. İlk etapta bölgemize ondan sonra da salamura ve kurutulmuş mantar çeşitleriyle ihracat yapacağız. Projenin bugün ki maliyeti 10 milyon lira” dedi.

“Makas aralığı çok fazla”

Mantarın kilogram fiyatının 12-13 lira olduğunu, marketlerde ise 20 liradan satıldığına değinen Hıdır Bahçe, “Pazarlarda 15-16 lira, marketlerde ise 18-20 lira arasında satılıyor. Üreticiyle tüketici arasında ciddi bir makas var. Hedeflerimizden biri de son tüketiciden hemen öncesine ulaştırabilirsek hem kaliteli mantar vermiş olacağız hem de makas aralığı daralmış olacak” ifadelerini kullandı.

“Mantarın yüzde 40-50'si Antalya'dan”

Mantar tesisini ziyaret eden ve bilgiler alan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise tesisin bölge ekonomisi için önemli olduğunu söyledi. Doğan, “Eskiden mantar üretimi vardı ancak bu tesis son teknolojiyle donatılmış ve el değmeden mantar üretiliyor. Mantar ilk ekildikten 35-40 gün sonra hasat olgunluğuna geliyor. Şu anda kilogramı 12-13 lira arasında satılmakta. Mantar üretiminin yüzde 40-50'si Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapılmakta. Mantar yılın 365 günü tüketiliyor ve sadece Temmuz-Ağustos aylarında tüketim düşüyor. Bundan sonra yapılacak her tesis fiyatları düşürecektir” şeklinde konuştu.