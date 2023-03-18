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Bu yıl gerçekleşecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı iptal edildi

Adana’da bu yıl 11’inci kez yapılması planlanan Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, karnaval komitesi tarafından iptal edildi.

Adana'da bu yıl 11'inci kez yapılması planlanan Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, karnaval komitesi tarafından iptal edildi.


Komitenin yaptığı açıklama şu şekilde:


“Bu yıl 11'inci kez yapılması planlanan Nisan'da Adana'da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, ülke ve millet olarak yaşadığımız deprem ve sel felaketleri sebebiyle, bu yıl yapılmayacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Komitemizin ortak kararı ile bu yıl için planlanan tüm etkinlikler iptal edilmiştir.


Yaşanan üzücü deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

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