Bu yıl iki kat ekildi: Turfanda soğan hasadı başladı, fiyatı düşmeye başlayacak

Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da hasat başladı. Geçen yıl Adana'da 12 bin 500 dönüm olan ekim alanı bu yıl 23 bin dönüme çıkarken, 1 hafta 10 gün sonra Adana'nın her yerinde hasadın başlayacak olmasıyla fiyatların düşmesinin beklendiği belirtildi.

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da 23 bin dönüm alanda ekilen soğanda hasat başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalara girdi. İşçiler soğanların tek tek sökümünü yapıp çuvallara doldurarak ağzını da dikip satışa hazır hale getirdi. Soğan elçileri tarafından da soğanlar sayılarak kamyonlara yüklendi ve talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

Hasatla ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da soğan hasadına dün başlandığını bugün de bir yandan toplanırken bir yandan da çuvallara konularak kamyonlara yüklendiğini söyledi. Doğan, soğanın Türkiye'deki bütün illere Adana'dan gönderileceğini belirterek, “Geçen yıl Adana'da soğan hasadı 14 Nisan'da başlamıştı. Bu yıl 15 gün erken başladı. 2021 yılında soğan Adana ve Hatay'da tarlada kaldığından para etmedi ve 2022 yılında Adana'da 12 bin 500 dönüm alanda soğan ekimi oldu. Geçen yıl soğan çiftçinin yüzünü güldürdü” şeklinde konuştu.

“Geçen yıl 12 bin 500, bu yıl 23 bin dönüm ekildi”

Ankara bölgesindeki depolarda soğanın çıkış fiyatının 17-18 TL arasında olduğunu markette de 20-25 TL civarında satıldığını ifade eden Akın," “Soğanın hasadı şuan başladı ama bayrama kadar fiyatlar biraz yüksek olacak. Bayramdan sonra Adana ve Hatay'da soğan hasadı başlayacağı için fiyatlar yavaş yavaş düşecektir. Geçen yıl 12 bin 500 dönüm soğan ekim alanı vardı. Bu yıl Adana'da 23 bin dönüm alanda soğan ekimi var. Buradaki soğan 1 hafta erkenci olduğu için hasada başlandı. 1 hafta 10 gün sonra Adana'nın her yerinde hasat başlayacak ve piyasaya girdikçe fiyat düşecek. Şuan soğanın tarladaki fiyatı 17-18 TL arasında satılmakta” dedi.

Doğan, ihracat kapısının açılmasını istediklerini belirterek, “Adana'da soğan hasadı yapılırken soğan kabuk bağlarken yurtdışına da gönderilmesini istiyoruz. Reyhanlı'da da bu yıl soğan ekimi fazla. Eğer o soğanlarda çıktığında yurtdışı kapıları açılmazsa soğan elimizde kalacaktır” diye konuştu.

Üreticilerden Metin Öztekin ise yılın ilk hasadını yaptıklarını ifade ederek, “Hayırlı olsun. Verimde oldukça iyi çok şükür. Fiyattan da memnunuz düşmezse iyi” ifadelerini kullandı.