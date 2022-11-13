Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce, Karataş ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'nde , “Umutlar bir tohumla yeşerir” felsefesiyle, buğday tohumları toprakla buluşturuldu.

Çeşitli engelli derneklerinin iştirak ettiği ve önümüzdeki süreçte Yemişli Engelsiz Yaşam Alanı ismiyle faaliyete geçmesi planlanan noktada gerçekleştirilen buluşmada, özel gereksinimi olan çocuklar ve vatandaşlar, fiziksel engelli çocuklar ve vatandaşlarla, ebeveynler katıldı.

“En büyük engel sevgisizliktir” şiarıyla toprağa tohum atan engelli çocuklar ve bireyler, geleceğe umutla baktıklarını ve umutların önündeki engelleri tanımadıkları dile getirdiler.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı bürokratları, 74 dönümlük alanda atıl kalmış binalarda, yaşam alanı kurulacağını belirterek, engelli dernekleriyle bu konuda birlikte çalışmak istediklerini belirttiler.

Engelli çocukların ebeveynleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Özel gereksinimi olan çocuklarının doğada güzel bir gün geçirdiğini belirten ebeveynler, ekilen buğdayların başak verdiğine tanık olmayı ve Büyükşehir bürokratlarının belirttiği tesislerin yapılmasını görmeyi istediklerini belirterek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar teşekkür ettiler.