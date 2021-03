Bulut Dental CEO'su Dr.Vecdi Bulut: “All On Four Tekniği ile bir günde sabit dişe kavuşturuyoruz”

Adana'da Bulut Dental Kliniği'nin Sahibi Vecdi Bulut, hastalarına Al On Four Tekniği yöntemi ile bir günde sabit dişlere kavuşturduklarını söyledi.

Hastalar genellikle implant yaptırdıktan sonra 3 ay bekleme sürecini dişsiz geçirmekten şikayetçi olduklarına dikkat çeken Dt. Vecdi Bulut, “All On Four yöntemi ile hiç dişiniz olmasa da, ya da mevcut dişleriniz çekilecek olsa da dişlerinizin çekildiği gün implantlar yapılıp, aynı gün geçici sabit dişleriniz takılabilir” dedi.

All on 4 Tekniği nedir?

Uyguladıkları bu teknik hakkında bilgi veren Bulut, “Arka bölgelerde kemik eksikliği olan durumlarda All On Four Tekniği ile açılı yerleştirilmiş implantlar kullanılarak ileri cerrahilere gerek kalmadan sabit protezler yapmak mümkündür. Bu teknik ile dişler çekildiği gün implantlar yapılmakta ve aynı gün sabit protez yapılmaktadır.

All On Four nasıl yapılır sorunuza cevap verecek olursak öncelikle detaylı bir ağız içi ve röntgen muayenesi yapılması ile uygulamaya başlanır. All on four için 3 boyutlu görüntüleme teknikleri kullanılarak hastanın kemik hacmi ölçülür. All On Four prosedürü, cerrahi ve diş protezi işlemleri olarak iki aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak tedavi planına göre hastanın çenesine 4 adet dental implant yerleştirildikten sonra geçici diş protezi uygulanır. Bu geçici protezleri 3 ay kadar kullandıktan sonrada daimi protezler yapılır. “All On Four implant tekniği lokal anestezi yöntemiyle hasta koltuğunda rahatlıkla yapılabilen bir prosedürdür” diye konuştu.

All on Four yönteminin avantajları hakkında da bilgi veren Diş Hekimi Vecdi Bulut, sözlerini şöyle tamamladı;

“Pek çok vakada ileri cerrahiye gerek kalmadan pratik bir şekilde implant ve hemen sabit protez yapılabilir. Bu sayede zaman kazanmak ve maliyeti azaltabilmek mümkündür. Çünkü ileri cerrahi işlemleri ekstra maliyet oluşturur. Aynı gün içerisinde hastaya kullanabileceği geçici sabit protez yapmak avantajdır. Bu sayede kişinin sosyal aktivitelerinden eksik kalmamasını sağlanır. İleride yapılacak kalıcı protez için estetik ve fonksiyon açısından temel alınabilecek bir geçici protez yapmak da avantajları arasındadır.”