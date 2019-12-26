İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bünül: "Aşk ile çalışan yorulmaz"

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, görev aşkıyla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.


Bünül, basın mensuplarıyla biraraya geldiği toplantıda, Ceyhan'ın sorunlarını dile getirip istişarelerde bulunarak çözüm üretmek için çaba sarf ettiklerini belirtti. Bünül, "Biz görev aşkıyla gece gündüz demeden sahada koşturuyoruz. Ceyhan'da esnafları, sanayicileri, tüccarları, çiftçileri gezerek sorunlarını, dertlerini dinleyip notlar alıyoruz ve o notları da miletvekillerimize iletip çözüm yolları bulunmasına vesile oluyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz” dedi.


Bünül, Ceyhan'ın sorunlarını, yapılması gerekenleri ve belediye başkanının seçim meydanlarında söz verdiği vaatlerin yapılıp yapılmadığını yakınen takip ettiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.