Bünül: "Ceyhan Devlet Hastanesi Ocak'ta hizmete açılacak"

Bünül, ziyaret ettiği hastanenin yapımında gelinen son aşama hakkında Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Süleyman Barış Kartal'dan bilgi aldı. Başhekim Kartal, 92 ayakta tedavi polikliniği, 7 ameliyathanesi, 14 hemodiyaliz cihazı, genel acil servisi, 26 erişkin ve 14 yeni doğan yoğun bakım yatağı ile Ceyhan Devlet Hastanesinin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Bünül'de yaptığı açıklamada, hastanenin yapımının hızla sürdüğünü ifade ederek, "Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından çevre düzenleme çalışmaları devam etmekte. DSİ Bölge Müdürlüğü 17 Kasım'da kanaletlerin deplase çalışmalarına başlayacak. Ocak ayı içerisinde Ceyhan Devlet Hastanemiz inşallah Ceyhanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.