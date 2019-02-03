Burnundan ameliyat olan üniversite öğrencisi komaya girdi

Adana'da özel bir hastanede burnundaki eti aldırmak için ameliyat olan üniversite öğrencisi genç kız komaya girdi.

Özel bir hastanede 29 Ocak günü burnundaki eti aldırmak için ameliyat olan İstanbul'da özel bir üniversitede Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan ailenin tek çocuğu Leyla Sönmez (23), operasyonun ardından alındığı odada kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. İddiaya göre doktorların "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat ağrıları artan genç kız sürekli kan kusmaya devam etti. Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşan genç kız, önce Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi. Hastaneye geldiğinde bütün organları iflas eden genç kızın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Ameliyatı yapılan hastanede hemşirelerin ve doktorların yeğeni Leyla Sönmez ile ilgilenmediğini öne süren amca Cezayir Sönmez, Leyla'yı hastaneye hiçbir sağlık sorunu olmadan getirdiklerini söyledi. Sönmez, "Şu an kızımız ölü gibi. Yeğenim o gün ameliyat olması için o gün hastaneye gidiyor, ameliyat oluyor. Daha sonra yeğenimin sürekli ağrısı oluyor ancak kimse ilgilenmiyor. Yeğenimin naz yaptığını söylüyorlar. Yeğenim burnundaki küçük bir eti aldırmak için ameliyat oldu. Bu etten dolayı nefes almakta güçlük çekiyordu, bu nedenle ameliyat olmuştu. Zaten kendisi de sağlık görevlisi olacaktı. Ameliyattan çıktıktan sonra sürekli yeğenimin burnu kanamış ve kan kusmuş. Bu 3 gün boyunca böyle devam etmiş. Daha sonra yeğenim fenalaşınca apar topar hastaneden sevk etmişler. Yeğenim Balcalı Hastanesine geldiğinde bütün organları iflas etmiş halde gelmiş. Şuan makineye bağlı yaşıyor. Doktorlar hiçbir ümit vermedi" diye konuştu.

Amca Sönmez, yeğeninin makineye bağlı yaşadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Benim yeğenim hayat dolu, daha 23 yaşındaydı. O da okuyup sağlık personeli olacaktı. Ancak hastanede yapılan hatadan dolayı komaya girdi. Yaşama şansı çok az. Ben yetkililere sesleniyorum, yeğenimi bu hale getirenlere hesap sorulsun. Doktor mu, hemşire mi, hastane mi hatalı bulunsun cezası verilsin. Biz kesinlikle para istemiyoruz, eğer bize hata sonucu para verilirse onu da devlete bağışlayacağız. Biz suçluların ceza almasını istiyoruz. Başka Leylalar zarar görmesin, ölmesin diye bu mücadelemiz. Bizim yüreğimiz yanıyor, başkalarının yüreği yanmasın. Bunun için de gerekli yerlere başvurumuzu yaptık. Sonuna kadar da davamızın arkasında duracağız."

Genç kızın ameliyatını yapan Estetik ve Plastik Cerrahi Prof. Dr. M.S.A. ise açıklama yapmak istemediğini söyledi.