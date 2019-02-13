Bursa Şehir Hastanesi ekibi Adana'da

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından, Kamu Özel İşbirliği modeli ile önümüzdeki aylarda hizmete açılması planlanan Bursa Şehir Hastanesi'nde görev alacak yönetici ekip, açılış öncesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni inceledi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmet Başkan Yardımcısı Kadir Gürler, Onkoloji Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Halil Karahan ve beraberindeki sağlık idarecilerinden oluşan ekip, verilen kamu ve işletme hizmetlerini yerinde gördü.

Açılış sürecinde hasta ve hasta yakını memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan ekip, 3 gün süren saha gezisi kapsamında, tüm birimler tek tek gezdi.

Bursa Şehir Hastanesi yönetici ekibine; 18 Eylül 2017 tarihinde hasta kabülüne başlayan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kamu hizmetlerinin yanı sıra Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından 19 ana başlık altında verilen hizmetler de saha gezisi ile anlatıldı.

Ekibe, Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, Rönesans İşletme Hizmetleri Adana Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş, İşletme Müdür Yardımcısı Zuhal Sayılgan ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü yöneticileri eşlik etti.

Bursa Şehir Hastanesi hakkında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşaatı devam eden bin 355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi bulunuyor.

Toplam 4 bin 500 çalışanın istihdam edilmesi ve önümüzdeki aylarda açılması planlanan Bursa Şehir Hastanesi Avrupa'nın en büyük 5'inci hastanesi olacak.