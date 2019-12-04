Burun ameliyatında 'gerçekçi' olun

Güllü Solmaz Korkmaz, burnunda belirgin bir deformasyon olan ve burun şeklinin düzeltilmesini isteyen, fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı, beklentileri gerçekçi tüm bireylerin rinoplasti (burnun yeniden şekillendirilmesi) ameliyatı yaptırabileceğini söyledi.

Acıbadem Adana Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Güllü Solmaz Korkmaz, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de estetik cerrahi ameliyatları içerisinde yaygın olarak uygulanan rinoplasti hakkında detaylı bilgi vererek önemli uyarılarda bulundu. Estetik burun ameliyatı olarak da bilinen rinoplastinin, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de en çok uygulanan estetik cerrahi operasyonları arasında yer aldığını ifade eden Korkmaz, “Rinoplastiyle burun boyutu küçültülebiliyor veya büyütülebiliyor, burun ucunun ve kemerinin şekli değiştirilebiliyor, burun deliklerinin genişliği daraltılabiliyor ve burunla üst dudak arasındaki açı değiştirilebiliyor. Aynı zamanda doğumsal bozukluklar veya yaralanmaya bağlı olarak oluşan şekil bozuklukları ve solunum problemleri de rinoplasti ile giderilebiliyor” diye konuştu.

Kimler rinoplasti yaptırabilir?

Burnunda belirgin bir deformasyon olan ve burun şeklinin düzeltilmesini isteyen, fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı, beklentileri gerçekçi tüm bireylerin rinoplasti ameliyatı yaptırabileceğini vurgulayan Kokrmaz, “Rinoplasti ameliyatı için en ideal bireyler mükemmel bir burun beklentisinde olanlardan ziyade dış görünümüne olumlu katkısı olacak yeni bir burun şekline sahip olmayı hedefleyenler oluyor. Bu ameliyatlarda yaş faktörü önemli. Gençlerde büyümenin tamamlanmasının ardından kızlarda 16-18, erkeklerde 17-19 yaş aralığından sonra rinoplasti uygulanabilir” dedi.

Korkmaz, ameliyat nasıl planlandığı hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

“Ameliyat planlanırken hasta ile hekim arasında kurulacak iletişim çok önemli. Hekimin hastaya nasıl bir burun istediğini sorması ile başlayan süreç, hekimin hasta burnunu ve yüz yapısını değerlendirmesi ile devam ediyor. Burun kemik ve kıkırdak yapısı, yüz şekli, deri kalınlığı, hasta yaşı, operasyonda kullanılacak teknik, hastanın daha önce geçirdiği burun ameliyatı veya travma öyküsü, sigara kullanımı, ilaç kullanımı gibi ameliyat sonucunu etkileyebilecek tüm faktörler değerlendirildikten sonra hastanın beklentisinin çok net anlaşılması gerekiyor. Hastaya ameliyata ve anesteziye ait olası riskler hakkında bilgi verilmesi de bir diğer önemli konu. Burun içerisinden "kapalı teknik "ile çalışılarak yapılan ameliyatlarda, dışarıdan görünen hiçbir ameliyat izi oluşmuyor. "Açık teknik" ile çalışıldığında ya da geniş burun deliklerinin daraltılması gerektiğinde ise burun tabanında fark edilemeyecek kadar ince, belli belirsiz ameliyat izleri oluşabiliyor.”

Ne zaman normal hayata dönülüyor?

Ameliyattan 3-5 saat sonra ayağa kalkabilen hastalar bir hafta içerisinde okula veya masa başı işlerine geri dönebildiklerini söyleyen Dr. Korkmaz, “Hastaların bütünüyle eski yaşam akışlarına dönmelerinin birkaç haftayı bulabilir ve ameliyat sonrası belli bir süre burnun darbelerden korunması gerekir. Rinoplasti sonrasında burun son görünümünü 6 ay ile 1 yıl arasında alıyor” şeklinde konuştu.