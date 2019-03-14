Business Class yolcularına "Coco" şoku

İstanbul'dan Adana'ya gezmek ve kebap yemek için gelen lüks bir otelde kalan ve Business Class seyahat yapan iki kişinin valizinde "Coco" isimli narkotik köpeği "hibrit esrar" olarak adlandırılan 1 kilo 100 gram skunk maddesi buldu. Zanlılar Özel Yolcu Salonu'nda (CIP) gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, emekli Kaya O. ve Tugay T. gezmek ve kebap yemek için İstanbul'dan uçakla Adana'ya geldi. Burada lüks bir otele yerleşen iki arkadaş şehri iki gün boyunca gezip kebap yedi. İddiaya göre, İstanbul'a dönmek için Business Class bilet alan şüpheliler, esrardan daha güçlü ve beyin ölümüne daha hızlı götüren skunk adlı uyuşturucuyu kokmaması için vakumlu poşetlere koyarak valizin gizli bölümüne yerleştirdi.

Adana Havalimanı'na gelen şüpheliler, uyuşturucunun bulunduğu valizi uçağın kargo bölümüne teslim ettikten sonra Business Class yolcular için özel dinlenme salonu olan CIP'ye geçerek uçak saatini beklemeye başladı.

Aldıkları bir istihbaratı değerlendirmek için havalimanında bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolcu valizlerini kontrol etmeye başladı.

Narkotik köpeği "Coco" üzerinde Business Class etiketi bulunan ve Kaya O.'ya ait olan valize yoğun tepki verdi. Polis, içerisinde 1 kilo 100 gram skunk bulunan valizin sahibini ve yanında bulunan arkadaşı Tugay T.'yi CIP salonuna giderek gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucuyu satmak için değil içmek için aldıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Sorguları tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.