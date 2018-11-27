Büyük Belediyesi Meclisi'nden 12. Birleşim

oturumunu gerçekleştirdi.

Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak ve meclis katipleri Ertan Sümer ve Ahmet Tanrıverdi başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem dışı söz alan olmadı. Cevheribucak, meclisi gündeminde bulunan 10 maddeden 8'ini ilgili komisyonlara havalesini, 2 maddeyi de komisyonlardan geldiği şekliyle oylamaya sundu. 10 madde de oy birliği ile kabul edildi. Ardından meclis toplantısı kapatıldı.

ASKİ Genel Kurulunu da açan Cevheribucak, konuların komisyonlarda görüşüldüğünü ifade ederek ASKİ genel kurulunu da kapattı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 13. oturumunu 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 15.00'te yapacak.