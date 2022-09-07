Büyükşehir, Akdeniz Meyve Sineği zararlısıyla mücadeleyi sürdürüyor

Sahada yaptığı çalışmaların yanı sıra, teorik olarak yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme faaliyetlerini de sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, “Akdeniz Meyve Sineği” konulu toplantı düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya çiftçiler, ziraat odaları yönetici ve üyeleri, bilim adamları, siyasiler ve öteki ilgililer katıldı.

Sunumlara geçilmeden önce Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nın Akdeniz Meyve Sineği Zararlısıyla mücadelede neler yaptığına dair video gösterimi gerçekleştirildi.

Toplantıda Akdeniz Meyve Sineği zararlısının yok edilmesine dair yapılması gerekenler, konunun uzmanlarınca dile getirildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Ulusoy, ÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Davut Alptekin, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana Ziraat Odaları Birliği Başkanı ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, CHP Adana Milletvekili Ziraat Mühendisi Ayhan Barut'un sunum yaptığı toplantının açılış konuşmasını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptı.

Çevre illere göre başarı oranımız yüksek

Akdeniz Meyve Sineği zararlısıyla mücadelede Adana Büyükşehir Belediyesi'nin şu ana kadar önemli işler yaptığını belirten Başkan Zeydan Karalar, çevre illere oranla mücadelede daha fazla başarı yakalandığının çeşitli toplantılarda dile getirildiğini vurguladı.

Akdeniz Meyve Sineği zararlısıyla topyekun mücadele gerektiğini, aksi halde başarı oranının düşeceğini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “Mücadelemizin olumlu sonuçlarını alıyoruz. Geçen yıl hem sineğin ürüne zarar vermesini engelledik, hem de kalıntıyı engelleyerek ihraç ürünlerinin dönmemesini sağladık” dedi.

Türkiye narenciye üretiminin önemli bölümünün Adana'da yapıldığını hatırlatan ve ihracatta büyük döviz girdisi sağlandığını anlatan Başkan Karalar, “Seyhan'da başladığımız mücadeleyi sürdürüyoruz, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzu biliyoruz ve 3 yıldır bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Konunun bütün muhatapları görevini yerine getirmezse başarı yakalanamaz. Mücadelede birlikteliğin zaman zaman sağlanamadığını görmek beni üzüyor. Söz konusu Adana olduğunda siyaseti ortadan kaldırmalıyız. Biz nehirlerimizi, denizimizi temizliyoruz. Hangi kurumun görevi olduğuna bakmadan yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Adana'nın yararına ne varsa hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bugün çağrımıza uyup toplantımıza katılanlara teşekkür ediyorum. Söz konusu Adana ise gerisi teferruattır” diye konuştu.