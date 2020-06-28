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Büyükşehir Belediyesi, sınava giren öğrencileri yalnız bırakmadı

Adana Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu yapılan TYT sınavında da öğrencilerin ve velileri yalnız bırakmadı.


Liseye Geçiş sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilere maske, su ve kalem dağıtan, dışarıda bekleyen velilerin de su ve maske ihtiyacını karşılayan, ücretsiz ulaşım desteği veren Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren öğrencilere ve dışarıda bekleyen velilere maske ve su dağıttı. Yine sınavın yapıldığı iki gün boyunca Adana Büyükşehir Belediyesi'nce ücretsiz ulaşım desteği sağlandı.

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