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Büyükşehir "Derman" oluyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri, Covid-19 testi pozitif çıkan ve evde izolasyonda bulunanlar ile 65 yaş üzerindeki vatandaşlara her gün kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, testi pozitif çıkıp karantinada kalmak zorunda olan vatandaşların mağdur olmaması için başlattığı kahvaltı ile sıcak yemek dağıtımını Derman ekipleri sürdürüyor. Korona virüs testleri pozitif çıkan ve karantinaya giren vatandaşlara, izolasyon sırasında destek vermek amacıyla başlatılan günde iki öğün yemek uygulaması, ihtiyacı olan 65 yaş üzeri Adanalılar için de hayata geçiriliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, ortalama 5 bin Adanalıya, günlük iki öğün yemek ulaştırıyor.


Covid-19 testleri pozitif çıkanlar ile evlerinde yalnız yaşayan yaşlıların müracaatları dikkate alınıyor ve yapılan değerlendirmenin ardından evlere yemek servisi yapılıyor.

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