Büyükşehir ekipleri, depremzedelere 414 bin sıcak yemek, 388 adet çorba dağıttı

Yardımsever vatandaşların gönderdiği yüz binlerce destek malzemesi de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremzede vatandaşlar için şu ana kadar toplanan ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan malzemelerin içeriği ve sayısı ile ilgili bilgi verdi. Başkan Karalar, depremzede vatandaşlara yapılan yardımların toplandığı bağış toplama merkezinde ayrıştırılan ürünlerin, Adana'daki depremzede ailelere ulaştırıldığını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, Adanalıların evlerine güvenli dönene kadar desteğin süreceğini açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 100 bin 512 parça kıyafet, 31 bin 778 iç çamaşırı ve çorap, 3 bin 870 çift ayakkabı, 31 bin 906 adet battaniye ve yorgan, 74 bin 462 adet hijyen malzemesi, bin 326 adet ısıtıcı, 9 bin 248 paket bebek bezi, 19 bin 311 adet bebek maması, bin 244 adet yatak dağıtımı gerçekleştirdiği kaydedildi. Ayrıca depremin ilk anından itibaren sahada olan derman ekiplerinin de bugüne kadar 414 bin 576 adet sıcak yemek, 388 bin 145 adet çorba ve 201 bin 788 adet sandviç dağıtımı yapılacağı ifade edildi.