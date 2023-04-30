Büyükşehir, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik personel eğitimlerine devam ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, BM Kadın Birimi (UN WOMEN) iş birliği ile gerçekleştirilen, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli ile erkeklerin ve erkek çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımını sağlama yönünde farkındalık kazandırmak amacıyla belediye personeli'ne yönelik “Erkeklerin ve Erkek Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katılımı Eğitici Eğitimi”nin üçüncü oturumu

Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Eğitici Eğitimine Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay, BM Kadın Birimi Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler Proje Sorumlusu Ezgi Avcı, BM Kadın Birimi Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler Danışmanı Nurcihan Temur katıldı.

Yüz yüze yapılan 2 günlük eğitimde BM Danışmanı Murat Göç Bilgin, Cinsel Şiddet, Cinsel Taciz, Erkeklerin Cinsellik Algısı, Cinsel Tacizle Mücadelede Erkeklerin Katılımı, Çocuk Yaşta, Erken Yaşta, Zorla Evlilik (CEZE) ile ilgili temel kavramlar, temel tartışmalar, yol haritalarını (Alt başlıklar: CEZE ve boyutları, erkeklik algısı ve CEZE İliskisi, erkeklerin bunu önlemek icin ne yapması gerektiğiyle hakkında bilgilendirme), Erkekler, Babalık ve Bakım Hizmetleri (Alt başlıklar: Babalık ve Erkeklik, Ev içi Sorumlulukları, Erkekler ve Bakım Hizmetleri, Erkekler Nasıl Sorumluluk Alabilir), Spor ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Afetlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Erkeklik (Alt başlıklar: Afetlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Afetler ve Erkeklik, Erkekler Ne Yapabilir) konuları ile ilgili sunum yaptı, ardından grup çalışmaları gerçekleştirildi.

8 modülden oluşan eğitici eğitimi programının ilki 21 Aralık 2022 tarihinde online, ikincisi ise 18-19 Ocak 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirildi. Eğitime 5'i erkek 14'ü kadın toplam 19 belediye personeli katıldı. Erkeklerin ve Erkek Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katılımı, Erkeklik Algısı Erkeklik ve Şiddet, Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz, Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklere (CEZE), Erkekler, Babalar ve Bakım Hizmetleri, Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Erkeklik konularına değinildi.