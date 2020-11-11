Büyükşehir Kadınlar Voleybol Takımı yoluna yenilgisiz devam ediyor

Liginde sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk iki maçını kazanan Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Seyhan Belediyespor'u da 3-1 yenmeyi başardı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sezona seri galibiyetlerle başlayarak ligde namağlup yoluna devam ediyor. Nurettin Hayta'nın antrenörlüğünü yaptığı ekip son olarak Atatürk Spor Salonu'nda oynanan Adana derbisinde Seyhan Belediyespor'u çekişmeli geçen maçta 25-18-25-19-19-25 ve 32-30'luk setlerle 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Adana Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı pazar günü Yüreğir Belediyespor ile saat 14.00'de karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren ekipte hedef maçı kazanarak yoluna kayıpsız olarak devam etmek. Antrenör Nurettin Hayta, “3 maçı kayıpsız geçmek elbette önemliydi. Sıradaki rakibimizi de yenerek yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz” dedi.