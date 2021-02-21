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Büyükşehir karla mücadele ediyor, sokak hayvanlarını besliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için karla mücadeleyi sürdürürken sokak hayvanlarını da beslemeye devam ediyor.


Adana'nın Torosların eteklerindeki ilçelerinde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Kuzey ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için çalışan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylasında, çevre yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. İmkanlarını seferber ederek yolları açık tutan Büyükşehir ekipleri Pozantı, Feke, Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Kozan ilçelerinde karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.


Kar yağışının etkili olduğu kuzey ilçelerinde vatandaşların evlerine çekilmesiyle, beslenme sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına Adana Büyükşehir Belediyesi yem takviyesi yaptı. Pozantı'nın Belemedik Tabiat Parkı içerisinde, zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için uygun yerlere ve beslenme odaklarına yem ve mama bırakıldı.

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