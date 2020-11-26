Büyükşehir, kendi durağını üretiyor

Adana Büyükşehir Belediyesi kendi personeliyle imal ettiği otobüs durakları ile hem kent görünümüne estetik bir değişim katıyor, hem de bütçede tasarruf sağlıyor. Daha önce satın alınarak temin edilen otobüs durakları, Ulaşım Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler Daire Başkanlğı'nın birlikte kurduğu atölyede, belediyenin bir çok biriminden personel çalışmasıyla imal ediliyor.

Kamelya tarzı durak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla başlatılan yeni uygulama ile kentte bulunan 140 durağın maliyetinde yaklaşık yüzde 80 oranında tasarruf sağlanıyor. Demir iskelet ve ahşap malzeme ile kamelya görünümüyle üretilen duraklardan ayda 40 adet üretiliyor.

Kamelya görünümüyle kent estetiğine farklı bir tarz kazandıran duraklar, kent merkezi ve ilçelerde kullanılıyor. Ahşap olması nedeniyle daha sağlıklı olan duraklar halkın yaz aylarında Adana'nın sıcak güneşinden, kışın da yağmurlardan korunmasını sağlıyor.