Büyükşehir meclis toplantısında işten çıkartılmalar tartışıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayının ilk toplantısında ASKİ'den işte çıkartılanlar konusu tartışıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katılmadığı meclis toplantısı Mustafa Bayar başkanlığında Cemal Demirdağ ve Sevil Can'ın katipliğinde açıldı.

Toplam 60 maddeden oluşan gündeme 2 madde daha teklif olarak kabul edildi.

Gündem dışı söz alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ve Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, ilçelerinin sorunlarının yanısıra kendi ilçelerinde çalışan ASKİ personelinin işten çıkarılmalarını gündeme getirdi.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'de işten çıkartılmaları savunan konuşma yaptı. Sinekle mücadelede İmamoğlu'dan sorun yaşamadıklarını söyleyen Karaköse'ye Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan cevap vererek, “Karaisalı'da her tarafta sinek var. Büyükşehir Belediyesi'nin sinekle mücadele için gönderdiği pikaplara haciz geldi, parkta bekliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yol müdürü ilçemizi geziyor ama belediye başkanlığı makamına uğramıyor. Acaba birilerinden uğramayın diye talimat mı alıyorlar?” dedi.

Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, gündem dışı konuşmalara son verdiğini belirterek gündeme geçmek istedi. Yerinden konuşan İYİ Parti Meclis Grubu Sözcüsü Recai Mercimek, mecliste olamayan Başkan Zeydan Karalar'ın eleştirilerine cevap vermek için söz istedi. Bayar, konunun çok uzadığını ve anlaşıldığını, ancak başka bir toplantıda söz vereceğini söyledi.

CHP Grubu Sözcüsü Serdar Seyhan, daha önceki konuşmacılarının ifadelerinde CHP ve Büyükşehir Belediye Başkanı adına cevap hakkı doğuran bir söylemin olmasına rağmen hem bir polemiğe girmemek hem de meclis 1. Başkanvekilinin iradesini ortadan kaldırmamak adına bir cevap vermeyeceğini belirterek, “Bir işçiye siz AK Parti'lisiniz ya da MHP'lisiniz diye işten çıkartıldı diyen Saimbeyli Belediye Başkanımızın ithamını kabul etmiyoruz, bu şekilde hiçbir kimseye çıkış verilmez ve verilmemiş de. Hizmet götürme konusunda ise AK Parti, MHP şeklinde ayrım yapıldığını söylemek de ciddi bir haksızlıktır. Bunu burada kapatıp gündeme dönmek istiyorum” dedi.

Serdar Seyhan, daha sonra 62 maddeden 21 maddenin teklif olduğunu bu tekliflerden ilk 15 teklifin ilgili komisyonlara havale edilmesini önerdi. Teklif tek tek okunarak ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.