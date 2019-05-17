Büyükşehir Meclisinde suya indirim tartışması

Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayının son oturumunda konuşan Zeydan Karalar, “Su tenzilatının kademeli olarak yapılmayacağını, tek kalemde yapılacağını söylediğimi iddia eden kardeşlerimiz vardır. Sanırım kürsüden çıkıp benden özür dilerler. 2-3 dakikalık bir görüntüler var, onları izleyelim” dedi.

Karalar daha sonra meclis üyelerine seçim meydanlarında suyu kademeli olarak yüzde 30 ucuzlatacaklarını söylediğine dair görüntüleri izletti.

AK Parti'li Vedat Gündoğan, “Biz suda indirimin şart olduğunu söyledik, Adana'da suyun yüksek kullanıldığını siz zaten söylüyorsunuz” dedi.

Karalar ise, ”Adana'da su pahalı demek, önceki idareye de dokundurmak demektir. Dün burada arkadaşlar söyledi, Türkiye'nin en ucuz suyu Adana'dadır. Ama ekonomik şartları göz önünde tutarak biraz daha ucuzlatalım diyerek niyetimizi ortaya koyduk” diye konuştu.

Gündoğan ise, suyu kademeli değil de bir kararla yüzde 30 ucuzlatılmasını ve yıl sonuna kadar zam yapılmamasını komisyonda kabul ettiklerini söyledi.

Konunun meclisin takdirinde olduğunu belirten Karalar, Gündoğan'a hitaben “Ancak Zeydan Karalar'a söylemediği bir şeyi söyletemezsiniz. Anlatabiliyor muyum, yalan söyletemezsiniz. Takiyye yaptıramazsınız. Çıkıp burada mecliste özür dilemeniz lazımdır. Ben dedim ki, bunu söylemedin demek yalan söylüyorsun demektir. Ayıptır. Sen televizyoncusun. Ben yüz yerde söyledim” dedi.

Gündoğan, "AK Parti ve MHP grupları olarak tek seferde yüzde 30 olarak komisyonda önerdik. Gelirse gündeme hayırlı olsun diyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Sinekle mücadele hızlı başladı”

Başkan Zeydan Karalar, pazartesiden itibaren çok hızlı bir şekilde 3 vardiya halinde sinekle mücadeleye başlandığını belirterek, "Sinekle mücadele firması istediğimiz araçlarının bir kısmını verdi ama halen teslim etmediği yaklaşık 20 araç var. Bugün de konuştum firmayla pompa eksiğimiz vardı, pompaları göndermiş, ancak pompalar çalışır durumda değil. Ben müteahhide dedim ki, bak siz uzun süredir eleman alıyorsunuz biz size söylediğimizi yaptık, hem araçları hemen teslim edin, hem pompaları teslim edin dedim. Eğer bize pompa vermeyecekseniz, biz buradaki sağlam pompalarımızı size rücu edeceğiz. Diğer araçları teslim edin dedim, önümüzdeki hafta teslim edeceklerini söylediler. Ama mevcut araçlarla arkadaşlar 3 vardiyaya sinekle mücadele diyorlar” dedi.