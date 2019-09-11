İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi.


İlk yardım eğitimleri kapsamında personele; iş kazası, ev kazası, trafik kazası ve hastalık gibi hayati tehlike oluşturacak durumlarda nasıl davranmaları ve müdahale etmeleri gerektiği konusunda bilgi aktarıldı.


Eğitimde; hastalık ve kaza sonucu meydana gelen kalp, solunum durması, kanama ve kemik kırılmalarında müdahalenin nasıl yapılacağı hem teorik hem de pratik olarak anlatıldı. Vatandaşlarla işleri gereği direkt iletişim kuran İtfaiye, Çevre Koruma ve Otobüs Şube Müdürlüğü'ne bağlı personelin tamamına yakınına ve diğer Büyükşehir çalışanlarından bazılarına ilk yardım eğitiminin verileceğini dile getiren Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete, pratik bilgilerin yanı sıra, maketler üzerinde uygulamalı bilgi de aktardı.


İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından verilen 16 saatlik ilk yardım eğitimine katılan personele Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı İlk Yardım Sertifikası verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.