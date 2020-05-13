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Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadele ve rutin belediyecilik hizmetlerini sürdürürken, sokakta yaşam mücadelesi veren kedi ve köpekleri de unutmuyor.


Korona virüsle mücadele günlerinde esnafın büyük oranda kapalı olması ve insanların sokağa olabildiğince seyrek çıkması, sokak canlılarını da zor durumda bıraktı.


Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele sonucu beslenme problemi yaşayan sokak hayvanlarına, pandeminin ilk günlerinden itibaren yiyecek ulaştırıyor. Haftada iki ya da üç gün olmak üzere, günde 500 noktada, iki-üç kez köpek ve kedi mamasıyla besleme geçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, kuşlar için de zaman zaman yemleme yapıyor. Sokak canlılarının beslemesi kuru mamayla gerçekleştiriliyor.


Besleme noktaları, hayvansever sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, sokak canlıların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılıyor.

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